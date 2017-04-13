13 апреля: главное за день

Строительство Президентского кадетского училища идет в штатном режиме. Как заявили строители, уже к маю на объекте завершатся все монолитные работы. В свою очередь Артур Парфенчиков назвал будущее образовательное учреждение не только градообразующим, но даже республикообразующим объектом.

Дом купца Пименова не будут передавать в собственность Русской Православной Церкви. Информацию о том, что объект отдадут РПЦ, сегодня опроверг Госкомитет Карелии по управлению государственным имуществом и организации закупок.

Снос аварийных домов вновь начался в карельской столице. До 1 мая демонтируют три дома – № 14-а по улице Бесовецкой, № 32 по Луначарского, № 7 по Гвардейской. Еще восемь непригодных для жилья зданий специалисты снесут летом.

В Петрозаводске пропал 14-летний подросток. Высокий юноша в камуфляжной куртке и черной вязаной шапке исчез 12 апреля. До настоящего момента его местоположение неизвестно.

В сямозерском деле появился еще один обвиняемый. Это бывший сотрудник парк-отеля «Сямозеро» – инструктор Павел Ильин. Это выяснилось в судебном заседании, где рассматривали ходатайство о продлении ареста Елене Решетовой. Ей, кстати, судья изменил меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест.

Находящийся в международном розыске карельский бизнесмен Василий Попов задержан в Испании полицейскими. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на своего источника.