В Карельском филиале РАНХиГС прошел День бесплатной юридической помощи

29 сентября 2017 года в Карельском филиале РАНХиГС состоялся День бесплатной юридической помощи, организованный кафедрой конституционного и муниципального права филиала совместно с Карельским региональным отделением Ассоциации юристов России.

Студенты заочного отделения по направлению «юриспруденция» при поддержке экспертов — членов ассоциации, а также представителей профессорско-преподавательского состава филиала вели прием граждан всех категорий и оказывали консультационную помощь по юридическим вопросам самого различного характера, включая вопросы семейного права, трудовых отношений, пенсионного обеспечения, защиты персональных данных. Наибольшее количество обращений граждан было связано с вопросами защиты прав потребителей.

По результатам работы приемной для граждан представители Ассоциации юристов России обратили внимание на достойный уровень подготовки будущих юристов в Карельском филиале РАНХиГС, а сами студенты выразили благодарность за организацию дополнительной практики по развитию навыков юридического консультирования.