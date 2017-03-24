РАНХиГС приглашает на День открытых дверей

Будущим абитуриентам, их родителям, а также желающим получить дополнительное профессиональное образование и повысить свою квалификацию расскажут о Президентской академии, деятельности филиала в Карелии, о реализуемых программах высшего и дополнительного профессионального образования, особенностях обучения по очной и заочной формам, об актуальных вопросах приемной кампании 2017 года.

РАНХиГС – крупнейшее в России высшее учебное заведение социально-экономического и гуманитарного профиля с филиальной сетью, охватывающей 53 субъекта Российской Федерации. Учредителем Академии является Правительство РФ.

Карельский филиал РАНХиГС является одним из региональных кампусов Академии, осуществляющим подготовку государственных и муниципальных служащих, руководителей и специалистов государственных и муниципальных учреждений, резерва управленческих кадров, обучение студентов по очной и заочной формам по программам высшего образования на бюджетной и коммерческой основах, программам переподготовки и повышения квалификации. Филиал работает в республике 22 года.

Ждем всех желающих 25 марта в 16:00. по адресу: Петрозаводск, ул. Чапаева, 6-а.

Подробнее о филиале: сайт krl.ranepa.ru, группы «Карельский филиал РАНХиГС» в «ВКонтакте», «Фейсбуке».