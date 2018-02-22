Мэрия Петрозаводска и прокуратура не рекомендуют участвовать в несогласованном пикете 25 февраля

В сети Интернет, в том числе через социальные сети, распространяются сообщения, призывающие к участию 25 февраля 2018 года в массовом публичном мероприятии – пикетировании на Студенческом бульваре и улицах Петрозаводска, сообщается на сайте прокуратуры Карелии и администрации Петрозаводска.
Отметим, что пикет, место проведения которого не согласовали городские власти, организаторы хотели провести в память о Борисе Немцове, который был убит 27 февраля 2015 года в Москве.
«Поскольку организаторами не принято мотивированное предложение органа местного самоуправления по изменению места проведения публичного мероприятия, его проведение не допускается в соответствии с ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 19.04.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», — сообщили в мэрии Петрозаводска.
Прокуратура отмечает, что организация несанкционированного публичного мероприятия и участие в нем влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.