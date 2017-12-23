Элиссан Шандалович: «Единая Россия» приняла ключевое решение о поддержке Владимира Путина на выборах»

В Москве завершил работу ХVIIсъезд «Единой России», собравший 2,5 тысячи участников из всех регионов страны. Ключевое решение съезда: партия окажет всестороннюю поддержку Владимиру Путину на президентских выборах 2018 года. Об этом сегодня в комментариях журналистам заявил секретарь карельского регионального отделения «Единой России» Элиссан Шандалович.

— Сегодня Владимир Владимирович Путин высказал важную мысль о консолидации общества, о том, что решение масштабных и амбициозных задач по развитию страны возможно лишь в условиях национального согласия. Именно поэтому на съезде мы поддержали его решение о самовыдвижении на выборах Президента в марте 2018 года. Как отметил председатель нашей партии Дмитрий Анатольевич Медведев, в текущей ситуации главе государства правильно опираться на самые широкие слои граждан вне партийного контекста. Но, разумеется, «Единая Россия» окажет всестороннюю поддержку нашему национальному лидеру, который стоял у истоков создания партии, — сказал Элиссан Шандалович.

Он добавил, что «Единая Россия» — это самая мощная политическая сила в стране.

— Принятое на съезде решение означает для нас особую ответственность. Сегодня мы обсудили первоочередные задачи: это продвижение предвыборной программы президента, участие в этой работе региональных отделений партии, местных и первичных организаций. У фракции нашей партии в карельском парламенте, у муниципальных депутатов выстроена хорошая обратная связь с избирателями, постоянно идет сбор наказов граждан. Вместе с правительством республики нам удается решать актуальные проблемы, с которыми к нам обращаются жители Карелии. «Единая Россия» — это партия парламентского большинства, партия, которой доверяют граждане, которая консолидирует общество. Мы будем активно работать ради победы лидера нашей страны на выборах, совместно со всеми ответственными политическими и общественными силами обеспечивая абсолютную честность и прозрачность избирательной кампании, — сказал Элиссан Шандалович.

Как уже сообщалось, съезд «Единой России» проходил в течение двух дней на ВДНХ. На нем выступил Президент РФ Владимир Путин. Глава государства заявил, что партия заслужила лидерство реальными делами в интересах граждан на благо всей страны. Также Президент обозначил основные задачи, которые намерен решать при поддержке «Единой России».

Карелию на съезде представляли глава республики Артур Парфенчиков, депутат Государственной Думы Валентина Пивненко, секретарь регионального отделения партии, председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, первый вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник, руководитель фракции «Единой России» в ЗС РК Лариса Жданова, врио руководителя регионального исполкома Артем Валюк, руководитель республиканской Общественной приемной Николай Макаров, председатель Петросовета Геннадий Боднарчук, член Генсовета партии Ирина Аутио, секретарь первичного отделения «Ильинское-2» из Олонецкого района Марина Стафеева.