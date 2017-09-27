Заксобрание утвердило Елену Антошину в должности министра финансов Карелии

Антошина исполняла обязанности министра с июня этого года.

Депутаты Заксобрания проголосовали за кандидатуру Елены Антошиной на должность министра финансов Карелии. В ее поддержку высказались 25 народных избранников, против — никто.

Елена Антошина исполняла обязанности министра финансов с июня 2017 года. Ранее в разные годы она работала ревизором-инспектором госдоходов, экономистом, заместителем начальника финансового управления администрации Петрозаводска.

С 1998 года занимала руководящие должности в органах исполнительной власти Карелии — Минфине и Минобре.

Елена Антошина

Елена Антошина. Фото: «Республика» / Николай Смирнов

 

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