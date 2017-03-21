Суд признал карельский Фонд капремонта нарушителем конкуренции

Арбитражный суд Карелии признал, что региональный Фонд капитального ремонта нарушил часть первую статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции» во время проведения одного из аукционов. Тем самым суд встал на сторону Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Как сообщили в карельском управлении ФАС, ранее антимонопольное ведомство рассмотрело жалобу одного из участников аукциона на выполнение капитального ремонта дома на улице Профсоюзов в Петрозаводске. Начальная цена контракта составляла чуть более двух миллионов рублей.

Заявитель отмечал, что в аукционной документации наряду с максимальным был указан минимальный срок выполнения ремонта – 30 дней. Несмотря на это, один из участников конкурса указал, что сможет выполнить работы быстрее, за что его и признали победителем торгов.

В результате комиссия УФАС признала за фондом нарушение конкуренции. С этим мнением накануне согласился Арбитражный суд.