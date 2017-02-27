Карелия и Вологодская область будут развивать транспортные связи

Врио главы Карелии и губернатор Вологодской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере транспортного обслуживания 27 февраля на инвестиционном форуме в Сочи. Документ определил меры по созданию условий для развития транспортного обслуживания населения на территории регионов.

— Для наших соседних регионов развитие транспортного сообщения — очень важный шаг, — подчеркнул Артур Парфенчиков. — Это не только придаст новый импульс нашим экономическим двусторонним отношениям, но и решит важнейшие социальные задачи.

— С республикой Карелия мы не только соседи, но и партнеры, — заметил Олег Кувшинников. — Я рад, что сегодня подписывается соглашение о транспортном обслуживании, которое призвано решить задачи перевозки пассажиров авиатранспортом, вопросы пожарной безопасность и санавиации. Объединив наши усилия, мы можем совместно решить многие накопившиеся проблемы.

Артур Парфенчиков напомнил, что Карелию и Вологду связывают давние партнерские отношения. Первое соглашение о сотрудничестве было подписано еще в 1997 году. С этого времени регионы взаимодействуют в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической сферах, строительстве, здравоохранении, образовании. Также ведется активная работа в сфере туризма и культуры. Одним из приоритетных является инвестиционный проект Газпрома по строительству газопровода-отвода через Вологодскую область к газораспределительной станции Пудожа.