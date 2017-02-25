Парфенчиков поручил правительству Карелии разрешить конфликт вокруг Сунского бора

Исполняющий обязанности главы Карелии поручил республиканскому правительству разработать конкретный механизм разрешения конфликта в Сунском бору. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Как стало известно «Республике», поручение было дано 22 февраля. В противостоянии местных жителей и предпринимателя, получившего право на разработку карьера, необходимо действовать исключительно по закону, считает Артур Парфенчиков.

— Проблема ведь не столько в конкретном случае, а в будущей инвестпривлекательности республики,которая так нужна всем жителям Карелии, — написал руководитель региона в Facebook.

В комментариях к записи Артур Пафенчиков добавил:

— Надо понимать, сколько проектов мы потеряем. Сколько мест, удобных для разработки полезных ископаемых, туризма и т.п. находятся в километре от таких же деревень. А потом палатки начнут появляться и в двух километрах, и в трех, и дальше. Вы же понимаете, что вопрос не только в интересах жителей конкретных деревень.

Артур Парфенчиков также призвал граждан к конструктивной дискуссии.

— Буду благодарен за любые точки зрения, выраженные корректно и по существу, — отметил руководитель региона.