Дворник под контролем

Мэрия Петрозаводска намерена жестко регламентировать работу дворников. Уборку двора предполагается разделить на первичную и последующую. Первичную нужно будет заканчивать к 8 утра, а в течение дня заниматься последующей уборкой. Кроме того, по задумке чиновников администрации, снег дворникам придется убирать до асфальта и лишь при отсутствии такового разрешается оставить небольшой слой снега для дальнейшего уплотнения.

Члены рабочей группы по благоустройству единогласно проголосовали за нововведения в уборке дворов и других городских территорий. Теперь эти изменения должны пройти процедуру публичных слушаний. После новации вынесут на сессию горсовета.

«Республика» решила узнать у самих горожан, как они оценивают уборку своих дворов. Результаты оказались неожиданными. Большинство из опрошенных заявили, что довольны уборкой, и лишь некоторые сообщили, что у них есть нарекания к работникам метлы и лопаты.

Николай Стряпчиев:

— Не знаю, как везде, а на Мерецкова, 3 убирают хорошо. Когда я утром выхожу из дома, у нас и подсыпано, и убрано возле подъезда, так что даже не знаю, когда у нас дворник на работу выходит.

Валентина Михайлова:

— Наш двор хорошо убирается, но раньше еще лучше было. Дворник сменился, и теперь уже не так тщательно убирают. Прежний так чистил, что все поребрики было видно, а теперь так… махнул и всё. Во сколько наш новый дворник на работу выходит, не знаю, а вот прежний и в 5 утра, бывало, уже работал.

Ирина Полякова:

— У нас двор в Сулажгоре убирается очень качественно. Дворник каждый день работает и в будний день часов в 7 утра во двор выходит, а в выходные часов в 9. Когда сильные снегопады были, она, конечно, не успевала (у нас дворник женщина), но потом все было вычищено.

Лидия Болотова:

— Я живу на Ключевой и практически не вижу своего дворника. Он приходит, посыпает крылечки песком и вдоль тротуаров чистит, но скажу, что не очень хорошо двор убирается.

Сергей:

— У нас кооперативный двор, поэтому хорошо убирается. Дворник часов в 8-9 утра выходит на работу. А насчет идеи мэрии обязать дворников чистить дворы до 8 утра, то почему бы и нет? Может, и нужно, чтобы люди с комфортом выезжали на работу. Ну а дворникам какая разница? Раньше начнешь, раньше закончишь. Я так думаю.

Владимир Алексеевич:

— Мой двор убирается по-капиталистически. Меньше работать, больше получить. Имитируют работу, а с квартиросъемщиков отчисления берут, а мы не влияем ни на что. Дворник приходит, как захочет. Иногда утром постучит, иногда днем появляется. У него 5 участков в городе, и на всех надо появиться.