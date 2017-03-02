Дворник под контролем

«Республика» спросила у людей на улицах, довольны ли они работой дворников. Большинство опрошенных сошлись во мнении, что городские дворы убираются хорошо.

Мэрия Петрозаводска намерена жестко регламентировать работу дворников. Уборку двора предполагается разделить на первичную и последующую. Первичную нужно будет заканчивать к 8 утра, а в течение дня заниматься последующей уборкой. Кроме того, по задумке чиновников администрации, снег дворникам придется убирать до асфальта и лишь при отсутствии такового разрешается оставить небольшой слой снега для дальнейшего уплотнения.

Члены рабочей группы по благоустройству единогласно проголосовали за нововведения в уборке дворов и других городских территорий. Теперь эти изменения должны пройти процедуру публичных слушаний. После новации вынесут на сессию горсовета.

«Республика» решила узнать у самих горожан, как они оценивают уборку своих дворов. Результаты оказались неожиданными. Большинство из опрошенных заявили, что довольны уборкой, и лишь некоторые сообщили, что у них есть нарекания к работникам метлы и лопаты.

2

Николай Стряпчиев:
— Не знаю, как везде, а на Мерецкова, 3 убирают хорошо. Когда я утром выхожу из дома, у нас и подсыпано, и убрано возле подъезда, так что даже не знаю, когда у нас дворник на работу выходит.

3

Валентина Михайлова:
— Наш двор хорошо убирается, но раньше еще лучше было. Дворник сменился, и теперь уже не так тщательно убирают. Прежний так чистил, что все поребрики было видно, а теперь так… махнул и всё. Во сколько наш новый дворник на работу выходит, не знаю, а вот прежний и в 5 утра, бывало, уже работал.

5

Ирина Полякова:
— У нас двор в Сулажгоре убирается очень качественно. Дворник каждый день работает и в будний день часов в 7 утра во двор выходит, а в выходные часов в 9. Когда сильные снегопады были, она, конечно, не успевала (у нас дворник женщина), но потом все было вычищено.

4

Лидия Болотова:
— Я живу на Ключевой и практически не вижу своего дворника. Он приходит, посыпает крылечки песком и вдоль тротуаров чистит, но скажу, что не очень хорошо двор убирается.

6Сергей:
— У нас кооперативный двор, поэтому хорошо убирается. Дворник часов в 8-9 утра выходит на работу. А насчет идеи мэрии обязать дворников чистить дворы до 8 утра, то почему бы и нет? Может, и нужно, чтобы люди с комфортом выезжали на работу. Ну а дворникам какая разница? Раньше начнешь, раньше закончишь. Я так думаю.

7

Владимир Алексеевич:
— Мой двор убирается по-капиталистически. Меньше работать, больше получить. Имитируют работу, а с квартиросъемщиков отчисления берут, а мы не влияем ни на что. Дворник приходит, как захочет. Иногда утром постучит, иногда днем появляется. У него 5 участков в городе, и на всех надо появиться.

 

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Максим Алиев
Максим Алиев
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