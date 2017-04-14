За дороги ответишь

Последствия прошлогоднего ремонта дорог показали, что на некоторых участках асфальт не смог пролежать и одной зимы.

Мэрия Петрозаводска, учитывая печальный опыт прошлых лет, намерена ужесточить условия конкурсов на проведение ремонта дорог, чтобы не допускать до него нерадивых подрядчиков. В частности, у фирм, которые заявляются на конкурсы, не должно быть невыполненных обязательств по прежним контрактам. Речь идет, в том числе, о случаях, когда подрядчики отказываются исправлять недостатки по гарантии.

Могут ли такие меры исправить ситуацию? С таким вопросом мы обратились к петрозаводчанам.

Александр Паршин — Дороги, конечно, не в самом лучшем состоянии. Есть места, которые в прошлом году ремонтировались, а сейчас уже с ямами. Думаю, это вина подрядчика. Нужно просто выбирать нормальные компании. То есть, если подрядчики со своей работой не справились, то просто не нужно допускать их до конкурса. Привлекать крупные фирмы, которые работают хорошо и себя зарекомендовали, а не какие-то подозрительные конторы.

Виталий Смагин — Дороги в плачевном состоянии. Какие конкретно не скажу. Вот, Загородная осталась в нормальном состоянии, а Шотмана, ее же недавно делали, уже разбита. Мне кажется, что когда будут сажать ответственных за качество дорог, тогда и будут нормальные дороги.

Андрей Пименов — В отвратительном состоянии дороги. Нужно наказать пару крупных чиновников и всё. Кто-то же эти дороги принимает. Смотрит качество асфальта, как его кладут. Вы же если приходите в магазин и видите некачественный товар, вы же его не покупаете? Если вам машину на станции плохо сделали, вы же ее возвращаете доделывать? Вот и с дорогами также. Плохо сделал – пусть переделывает за свой счет.

Ирина Вишталюк — Виноваты и те, кто делал некачественно и те, кто принимал дороги. Нужны другие подрядчики и нужно более ответственно подходить к приемке дорог. Выбирать подрядчиков должны специалисты. Вот я не специалист и не знаю как дороги делать. Если меня посадить на эту работу, то я не справлюсь, а специалист сразу все увидит. Он и компании отберет профессиональные, и сможет оценить их работу.

Евгений Хлебников — Вы про дороги , которые в прошлом году ремонтировали? Где-то проваливается асфальт, где-то дыры образовались. Некоторые даже уже заделали. Я бы сказал, что такая ситуация на большинстве отремонтированных дорог. А чтобы дороги не разваливались, нужно класть асфальт по ГОСТу. Сейчас, наверно, кто-то не контролирует дорожников, а они экономят. Работяги-то простые, может, и хорошо выполняют свою работу, а их начальство, наверно, нет. Закон надо ужесточить и в отношении тех, кто делает и тех, кто контролирует, а то всё безнаказанным остается.