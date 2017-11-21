Тепличный комплекс стоимостью в миллиард рублей построят в Петрозаводске

Предприятие «Карельский огород» планирует производить три тысячи тонн овощей в год. Под теплицы выделили участок в районе Птицефабрики.

Проект по созданию тепличного хозяйства реализуют в Петрозаводске. Компания «Карельский огород» планирует построить тепличный комплекс, проектная мощность которого составляет три тысячи тонн овощей в год. Стоимость проекта оценивают в один миллиард рублей. В тепличном хозяйстве планируют создать более 80 рабочих мест. Соответствующий бизнес-план одобрила рабочая группа при республиканском правительстве.

Для строительства уже сформирован участок площадью 22 гектара в районе Птицефабрики. По планам тепличный комплекс начнет работать в конце 2018 года, сообщили в Корпорации развития Карелии.

Абзац
  • ке

    Как то журналисты задали правительству вопрос зачем порушили тепличный газ подвели туда уже кст, на что последовал ответ а Что в Сигме все есть! ток не уточнили откуда.

  • Валера Ратников

    А на Шуйском зачем котельную на газ переводили, там уже всё работало.