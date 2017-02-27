Сборные дома из Карелии заинтересовали руководство Карачаево-Черкесии

27 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи прошла встреча врио главы Карелии Артура Парфенчикова и главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между двумя регионами.

— Несмотря на то, что нас разделяют тысячи километров, нам нужно более активно строить межрегиональное сотрудничество в экономической сфере, — отметил Артур Парфенчиков.

У Карелии и Карачаево-Черкесской Республики, отметили главы регионов, есть ряд перспективных предложений по установлению новых торговых связей. В частности, речь идет об увеличении прямых поставок на продовольственный рынок Карелии фруктово-ягодной и овощной продукции.

— Важно, чтобы это был качественный отечественный продукт по приемлемой цене, — подчеркнул Артур Парфенчиков.

Как отметил Рашид Темрезов, учитывая возрастающий интерес к туризму на Кавказе, особое внимание привлекают поставки из Карелии готовых деревянных конструкций для строительства домов.

Стороны также договорились о том, что делегация Карачаево-Черкесии нанесет визит в Карелию с целью знакомства с деревообрабатывающим производством. Также главы регионов выразили готовность подписать соглашение о сотрудничестве двух республик.