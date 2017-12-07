Молчание коров

183 коровы айширской породы в АО «Пряжинское» теперь дают до 10 литров молока ежедневно. Сырье поставляется в Петрозаводск акционерному обществу «Славмо». На днях министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов посетил молочную ферму и проверил, как идут дела спустя два месяца после известного скандала. Министр рассказал «Республике» о ситуации на предприятии.

Напомним, собственник АО «Пряжинское» довел предприятие до кризисного состояния. В сентябре этого года работники фермы, общественники и депутаты забили тревогу: коровы начали голодать из-за нехватки корма. В ситуацию пришлось вмешаться республиканскому правительству.

Коровы АО «Пряжинское» были спешно выкуплены государственным «Племенным хозяйством «Ильинское», оттуда теперь регулярно привозят силос и комбикорм. В ближайшие месяцы животных собираются перевезти на ферму в Олонецкий район.

Для «Ильинского» покупка коров — дорогое «удовольствие». По словам министра, возить силос из Олонца, технику для обслуживания поголовья, заниматься администрированием накладно, но без этого ситуацию было не выправить.

Экономически целесообразно к окончанию зимы постепенно перевезти все поголовье в «Ильинское».

— Период «утрясания» состоялся, сегодня 12 человек здесь работают и производственный процесс идет без сбоев. Но, конечно, для «Ильинского» это тяжелейшая нагрузка, — сказал Владимир Лабинов.

Кроме коров в отдельном хлеве хозяйства также содержится 90 телят, малыши тоже набрали вес, но, по словам специалистов, они уже не смогут достичь высоких показателей продуктивности по надою. Владимир Лабинов сказал, что телят планируется продать местным фермерам.

— Недокорм в раннем возрасте нельзя компенсировать обильным кормлением в последующем — что упущено, то уже упущено, но это не значит, что те телята, которых мы сегодня видели, непригодны для воспроизводства — это не так. Мы говорим о том, что уровень продуктивности коров «Ильинского» около 8 тысяч килограммов (молока в год — прим. ред.), и, конечно, рассчитывать на такую продуктивность от этих телок мы вряд ли сможем. Но это абсолютно пригодный скот для потенциальной продуктивности в 5-6 тысяч килограммов молока для хозяйств с меньшим уровнем продуктивности — для личных подсобных хозяйств, — сказал Владимир Лабинов.

Работница фермы Татьяна Раутанен рассказала, что корма привозят качественные, коровы и телята сейчас молчат, это значит, что они сыты. Работники зарплатой довольны, но хотелось бы больше. Среднее жалование — 15 тысяч рублей в месяц.

Владимир Лабинов описал, как проблемная ситуация в хозяйстве может разрешиться в ближайшей перспективе. В настоящее время между собственником АО «Пряжинское», Айво Халлистом и кредитором — сельхозпредприятием из Леноблости «Нива-1» — идут переговоры: «Нива-1» заявила о планах приобрести активы карельского сельхозпроизводителя. Вести речь об инвестициях и дальнейшем развитии молочной фермы можно будет только после приобретения предприятия.

Определением Арбитражного суда Карелии 7 ноября 2017 года в отношении АО «Пряжинское» введена процедура банкротства — наблюдение, временным управляющим утвержден Александр Бойцев.

— Насколько будет развиваться процесс вхождения в собственность, зависит от договороспособности сторон и от судебных процедур, — сообщил Лабинов.

Министр сказал, что в ближайший понедельник проведет совещание с назначенным управляющим и кредиторами, чтобы обсудить ситуацию на ферме.

В настоящее время в АО «Пряжинское» трудятся 12 человек — половина прежнего коллектива предприятия. Остальные люди уволились или были сокращены. Предприятие задолжало по зарплате приличные суммы — до 100 тысяч рублей каждому работнику. Согласно законодательству о банкротстве, долги по заработной плате должны быть выплачены в первую очередь. Людям остается только ждать, когда предприятие продадут.

Кстати, похожая ситуация сложилась и на Медвежьегорском молокозаводе, где прежний хозяин довел предприятие до банкротства, коров пришлось также продавать государственным хозяйствам.

Залоговым кредитором тоже выступила фирма из Ленобласти. И работники молокозавода молча ждут денег.