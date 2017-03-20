Медвежий угол опережающего развития

На комбинате АО «Карельский окатыш» — флагмане нашей экономики — врио главы республики Артуру Парфенчикову не только показали технологический процесс основного производства. В одном из залов ГОКа его уже ждали несколько десятков человек – в основном, сотрудники комбината. Рабочие приготовились познакомиться с Артуром Парфенчиковым и его командой и ждали от нового начальства свежего взгляда на старые проблемы. А может быть, сразу и их решения.

Но вначале коллектив ГОКа чествовал недавних участников проекта «Галерея славы трудовых династий» — семью Кустовых.

— Конечно, это праздник. Наверное, в последнее время мы забываем об основных ценностях. А ведь это главные герои нашей жизни, — заявил Артур Парфенчиков. — Мы много говорим о тех вопросах, которые на самом деле не так важны. А нам нужно возродить традицию показывать людей, на ком держится страна.

Первый вопрос из зала звучал для Артура Парфенчикова уже традиционно – пойдет ли врио главы на выборы?

— Я согласился резко поменять свою жизнь, вернуться на родину и вместе с вами работать, — ответил Артур Парфенчиков. — Такие решения принимаются не на шесть месяцев. Понятно, что выборы — очень сложный процесс, конечно, я к ним готовлюсь. Надеюсь, что все процедуры пройду и дальше уже буду решать вопрос о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Карелии. А дальше уже все будет зависеть только от вас. Но главное сейчас — это выполнение задач, возложенных на меня.

Если первый вопрос звучал коротко, то автор второго говорила много, а, главное – за весь город. Железнодорожное и автобусное сообщение Костомукши с внешним миром тревожит почти все семьи горняков. Поезда до Питера и Петрозаводска ходят всего два раза в неделю. Летом – три. К автобусам претензий больше: люди крайне недовольны регулярностью, безопасностью сообщения, качеством обслуживания и ценами на билет. И вопрос – а долго мы будем жить в «медвежьем углу»? – задавали руководству региона в течение всего дня. Врио главы прокомментировал вначале ситуацию с железнодорожным сообщением.

— Проблема известна. Я вам обещаю, что этот вопрос мы будем прорабатывать с нашими коллегами из октябрьской железной дороги. Кроме того, 7 апреля приезжает министр транспорта России Максим Соколов, я попросил своих коллег из правительства включить этот вопрос в повестку наших переговоров. Понятно, что маршрут убыточный. Но — будем работать.

Кроме того, Артур Парфенчиков поручил подчиненным поработать с компанией РЖД, чтобы заменить в этих поездах старые вагоны. Что касается автобусов, правительство сейчас готовит новый конкурс для перевозчиков, который проведут этим летом.

Тарифы ЖКХ, проблема оттока молодых специалистов за рубеж и в крупные города России – в беседе с врио главы республики горняки дошли и до дорог. Рабочие недовольны состоянием трассы Костомукша – Калевала. А мучительный отрезок в районе Кочкомы вызывает у местных автомобилистов лишь чувство привычного отвращения. Сейчас участок поэтапно ремонтируют, а на вопрос Артур Парфенчиков ответил так:

— Примерно 10 дней назад по муниципальным дорогам с главами районов был отдельный разговор. Задача поставлена следующая: до 30 марта согласовать и представить все вопросы, связанные с дорожным строительством. Кто не представит – собранные деньги отдадим тем, кто умеет работать в срок. Нам своевременно нужно войти в летний период, а не бегать в августе с бешеными глазами, пытаясь освоить эти деньги и непонятно как ремонтируя дороги. Задача поставлена очень жесткая.

Вторая промышленная остановка в Костомукше – не менее традиционная, чем ГОК, для командировок руководства региона. Компания АЕК в составе финского концерна уже четверть века производит электропроводку для иностранных грузовиков – Volvo, Scania. Пару лет назад на предприятии работали около 1,3 тысячи человек (в основном, женщин), причем ситуация с безработицей в городе горняков была лучше сегодняшней, и пару сотен человек ежедневно возили автобусами из Калевалы, Борового, Вокнаволока и даже Сегежи. Сейчас на АЕК трудятся 886 костомукшанок.

250 рабочих мест дало новое направление деятельности – электрооборудование для ветрогенераторов датского концерна Vestas. Гендиректор компании Микко Орениус (Mikko Orenius), в частности, говорил с Артуром Парфенчиковым о расширении рынков. Например, финский бизнесмен рассказал врио главы Карелии о желании делать электрооборудование для российской компании в городе Энгельс Саратовской области, производящей электровозы. Артур Парфенчиков подключил к беседе своего заместителя по стратегическим вопросам Александра Чепика. Руководство республики выразило заинтересованность и обещало содействие.

Традиционно делегация во главе с руководителем региона приняла участие в сессии местного горсовета. Перед двумя объемными докладами мэра Костомукши Анны Бендиковой и вице-премьера Игоря Ширшова нагрудные ленты, цветы, подарки и дипломы врио главы республики вручил другим героям нашего проекта — семье Горт.

После снова посыпались вопросы горожан. И снова – про дороги, автобусные и железнодорожные перевозки, тарифы ЖКХ, благоустройство. Игорь Ширшов рассказал, что некоторые из этих проблем можно решить с участием самих жителей – например, как в программе поддержки местных инициатив (ППМИ).

— Мы создали новый координационный орган, которым гордимся. Его возглавил врио главы Карелии, и он включает в себя три направления: муниципальные дороги, ППМИ и программу «Комфортная городская среда». В них самое непосредственное участие принимают жители. Большую часть расходов несет республиканский бюджет. Так, муниципалитетам — и это беспрецедентное решение — выделили на ремонт дорог 300 миллионов рублей. Костомукша получит 14,1 миллиона.

Вице-премьер напомнил, что, составляя список дорог, на ремонт которых в прошлом году потратили 700 миллионов федеральных рублей, власти в первую очередь интересовались мнением жильцов. А работу общественных контролеров нагляднее всего продемонстрировала ситуация с улицей Зеленой в Петрозаводске. В финале рабочего дня руководители республики с рядом местных предпринимателей решали, как им лучше обустроить под городом горняков ТОСЭР — территорию опережающего социально-экономического развития.

Второй день командировки врио главы Карелии посвятил Калевальскому району. Первый пункт повестки дня – реставрируемый дом инженера Моберга, работу над которым рассчитывают закончить в этом году.

Сейчас в историческом здании работает этнокультурный центр Kalevalatalo. Пока центр занимает полтора этажа. На завершение ремонта в левом крыле второго этажа требуется еще около шести миллионов рублей.

Для руководителя региона устроили небольшую экскурсию, рассказали о разных экспозициях, посвященных эпосу «Калевала», а также кружках традиционных ремесел. В местной лавке Артур Парфенчиков купил два коврика ручной работы.

Коллектив центра рассказал руководителю региона, что сегодня работники Kalevalatalo не имеют официального статуса. Это отрицательно сказывается на оплате труда.

— То мы относимся к музеям, то к архивам или библиотекам, — посетовала замдиректора центра Юлия Кононова. – Надо на уровне республики решить этот вопрос.

По словам министра культуры Карелии Алексея Лесонена, сегодня Минкульт готовит республиканский законопроект, правда, пока не привлекая к этой работе депутатов Заксобрания. Артур Парфенчиков поручил начать сотрудничество с карельским парламентом, чтобы представить ему готовый документ к 30 апреля.

По словам врио главы республики, эту работу нужно продолжать и дальше — с привлечением Совета Федерации. А в Карелии нужно создать глобальный этнокультурный центр мирового уровня на основе эпоса «Калевала».

Напомним, реставрация Дома Моберга началась в 2005 году после того, как здание признали аварийным. Всего в него вложили 31 миллион рублей, из них более 70% внес республиканский бюджет. Только за последние два года на ремонт объекта культурного наследия пошло более десяти миллионов.

Самой яркой темой встречи руководства республики с местным бизнесом стали обсуждения вопросов Надежды Нифантьевой. Инвалид II группы, владелица магазина косметики, парфюмерии и детских игрушек в Калевале работает шестой год. И, как и каждый индивидуальный предприниматель, платит взносы в Пенсионный фонд. Вот только единственный работник магазина – она сама. Надежда платит сама за себя.

— Можно ли как-то или снизить выплату пенсионного взноса, или снять его? Я бы не платила тогда, а взяла бы работника и платила бы за него. Мне было бы легче, — спросила она Артура Парфенчикова.

Кроме того, Надежду интересует, нельзя ли в принципе ввести какие-нибудь льготы для таких бизнесменов, как она.

Артур Парфенчиков предложил своим коллегам составить официальное обращение спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. По словам главы, он уже работал с ней по различным социальным вопросам, вопросам детства. Руководитель Карелии выразил надежду, что она сможет помочь в решении этих общефедеральных проблем.