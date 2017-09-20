Карелия вошла в число лидеров по выданным микрозаймам

Карелия заняла пятое место среди регионов России по среднему количеству мирозаймов на душу населения. По данным Национального бюро кредитных историй, в республике на тысячу экономически активных граждан приходится 70 микрокредитов. В регионе на 1 сентября было 23 тысячи действующих договоров с микрофинансовыми организациями.

Первые четыре места рейтинга занимают соответственно Тыва (125 микрокредитов на тысячу платежеспособного населения), Алтай (92 быстрых займа), Хакассия (73) и Архангельская область (73).

Наименьшее количество микрозаймов зафиксировано на Северном Кавказе (Ингушетия – 4, Чечня – 5 и Дагестан – 7), а также в Москве (19). Средний показатель по России — 39 микрозаймов. Общее количество «займов до зарплаты» в стране на 1 сентября 2017 года составило почти три миллиона.