«Карелэнергоресурс» подготовил график погашения долгов перед энергетиками

В пресс-службе организации «Карелэнергоресурс» «Республике» рассказали, что признают долг перед «Карелэнерго» в размере 67 миллионов рублей за потребленную электроэнергию. Напомним, список крупнейших должников энергетики распространили сегодня утром.

«Задолженность образовалась в течение 10 месяцев 2017 года, — рассказали в «Карелэнергоресурсе». — Нами составлен график погашения этой задолженности, 2 февраля он направлен на согласование в МРСК Северо-Запада. Пока ответа мы не получили».

Теплоснабжающая организация согласна погасить этот долг, но указывает на свой список должников. Он еще более внушителен. По словам специалиста пресс-службы «Карелэнергоресурса», бюджетные организации задолжали им 579 миллионов рублей. По итогам прошлого отопительного сезона долги со стороны районных администраций Карелии составили 33 миллиона рублей. Больше всего «хвостов» по оплате потребленного тепла накопили власти Пудожского района (13 миллионов рублей), Кемского (свыше семи миллионов) и Муезерского района (шесть миллионов рублей).