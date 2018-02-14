«Карелэнергоресурс» должен энергетикам 67 миллионов рублей

Пресс-служба «Карелэнерго» опубликовала релиз о том, что некоторые предприятия республики накопили перед энергетиками миллионные долги.

«На данный момент наибольший объем долга у ООО «Карелэнергоресурс» — 67 миллионов рублей. Суммы задолженности других потребителей составляют: 9,2 миллиона — МУП «Горводоканал» (Беломорский район); три миллиона рублей — ООО «Стройбаза» (водоотведение в Суоярви); 300 тысяч рублей — УМАП «Экспресс» (водоснабжение в Муезерском районе), — сказано в пресс-релизе.

Все эти должники имеют статус так называемых «неотключаемых» организаций: ограничение поставок электрической энергии в их отношении может привести к экономическим или социальным последствиям. Филиал «Карелэнерго» регулярно обращается с исками в суд и выигрывает все дела о взыскании задолженности. Тем не менее, потребители не спешат исполнять решение суда и продолжают накапливать долги.

«Своим бездействием неплательщики наносят убытки электросетевой компании и тем самым ставят под угрозу выполнение ремонтных и инвестиционных программ, надежность электроснабжения потребителей на территории республики, энергобезопасность региона. Эта проблема затрагивает интересы каждого жителя Республики Карелия. Поэтому следующим шагом со стороны энергетиков может стать привлечение должников к административной ответственности», — говорится в пресс-релизе «Карелэнерго».

«По российскому законодательству при наличии задолженности за услуги по передаче электроэнергии потребители-юрлица должны произвести самостоятельное ограничение режима потребления, — заявил начальник отдела реализации услуг филиала «Карелэнерго» Антон Сотников. — Поскольку ни один из должников этого не делает, мы вправе обратиться в Ростехнадзор, контролирующий деятельность этих организаций, и инициировать проведение проверки с последующим применением санкций в отношении недобросовестных потребителей».