Александр Чепик: «В Карелии надо делать ставку на малый бизнес»

Александр Чепик вместе с и. о. руководителя карельского Минэка Евгением Жирнелем встретился с петрозаводскими и карельскими предпринимателями, руководством региональной «Опоры России», Торгово-промышленной палаты Карелии, республиканским бизнес-омбудсменом. Руководителям экономического блока в карельском правительстве показали бизнес-инкубатор, который работает в республике 10 лет.

Однако Александра Чепика, видевшего бизнес-инкубаторы примерно в трети регионов страны, результаты работы петрозаводского не впечатлили.

— То, что я хотел увидеть, я не увидел. Я прошел по бизнес-инкубатору, и увидел только одно предприятие, которое имеет право на жизнь, и то оно не соответствует требованиям Министерства экономического развития России, — заявил Александр Чепик. — Нет сращивания, нет общей работы людей, которые должны идти в одной связке. Нет множества вещей, которые должны были появиться. И пока они не появятся, мы будем заниматься текучкой.

Александр Чепик уверен, что в Карелии нужно делать ставку на малый бизнес.

— Нас всегда видят сырьевым придатком, а нам нужно быть настолько гибкими, приспособленными и в чем-то даже жесткими, чтобы конкурировать. Поэтому нужно вообще менять стратегию работы. Малый бизнес – очень гибкий. И если мы не будем делать ставку на него, мы в дальнейшем будем неконкурентоспособны.

Собравшиеся в целом согласились с заместителем главы, но выразили и свое видение проблем развития бизнеса. В целом, предприниматели недовольны тремя вещами: отсутствием реальной связи между властью на местах и бизнесом, высокими тарифами на электроэнергию для юридических лиц и частыми проверками надзорных и контролирующих органов.

— Без реальной поддержки государства предпринимателю не обойтись, — заявил президент Торгово-промышленной палаты Карелии Александр Панкратов. – А она заключается не только в финансовой помощи – а иногда в том, чтобы люди могли нормально развиваться и чувствовать себя, простите меня за это слово, счастливыми от того, что они делают. А не попадать все время в ситуацию, что они всегда кому-то чем-то обязаны и почему-то всем должны.

— Бизнес-инкубатор выполнил задачи, которые были поставлены перед ним и выполнил достойно, я считаю. Потому что в то время, когда инкубатор появился, вспомните, были вообще проблемы с арендой помещений, — отметила бизнес-омбудсмен республики Елена Гнётова. — И поэтому льготная стоимость аренды тогда была очень важна для предпринимателей. Но время идет, поэтому мы сегодня пришли к такой точке, когда необходимы какие-то структурные, идеологические изменения. И дискуссия об этом идет.

Александр Чепик попросил собравшихся обращаться к нему с любыми предложениями и еще раз напомнил о необходимости совместной работы.