Руфер забрался на 80-метровую вышку у стадиона «Спартак» в Петрозаводске

Молодой человек, использующий в Сети ник Maks Roof, выложил в интернет очередной ролик. На этот раз любитель высоты со своим напарником залез на вышку возле стадиона «Спартак». Сделать это молодому человеку не составило особого труда, поскольку, судя по записи, сетка, ограждающая вышку, была порвана.

Напомним, что ранее этот же молодой человек выкладывал видео о прогулке по крыше пятиэтажки в центре Петрозаводска и о том, как он забрался на вершину 14-этажки на проспекте А. Невского.

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