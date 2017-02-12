Неделя глазами «Республики»: победила дружба

Мир

Японию накрыли сильнейшие снегопады, каких в стране не было уже 30 лет. Из-за разгула стихии прекратилось железнодорожное сообщение. Коммунальные службы не справляются с сугробами, на дорогах собираются многокилометровые пробки. Застрявших на трассе водителей снабжают водой и продуктами. А снегопады, по словам синоптиков, могут еще усилиться в ближайшие дни.

В австрийском Хохфильцене стартовал чемпионат мира по биатлону. Соревнования начались со скандала: во время эстафеты французский спортсмен Мартен Фуркад сбил с ног россиянина Александра Логинова и подрезал на финише Антона Шипулина, а после демонстративно сошел с пьедестала во время награждения спортсменов из России. Впрочем, после спринтерской гонки Шипулин и Фуркад все-таки помирились и обменялись рукопожатиями. Чемпионат продлится до 19 февраля, сейчас в копилке российской команды одна бронзовая медаль.

В Новой Зеландии сразу две стаи дельфинов-гринд выбросились на берег. На помощь поспешили добровольцы: они поливали млекопитающих водой и пытались вернуть их на глубину. Сделать это достаточно непросто: вес одной особи может достигать несколько сотен килограммов. Во время первого инцидента удалось спасти 100 из 400 дельфинов, во второй раз на глубину вытолкнули 80 особей, еще 240 остались на суше. Их, по последним данным, спас высокий прилив. Причина такого поведения животных до сих пор неизвестна.

В Донецке в результате теракта погиб командир батальона «Сомали» Михаила Толстых, известный также как «Гиви». Утром 8 февраля он находился в своем кабинете, в это время по зданию был выпущен снаряд из реактивного огнемета. Михаил Толстых погиб на месте. Проститься с офицером пришли тысячи людей, в том числе глава ДНР Александр Захарченко. Для многих жителей республики «Гиви» был героем: он участвовал в боях за Славянск, Дебальцево и донецкий аэропорт.

Россия

В Санкт-Петербурге первых посетителей принял стадион «Зенит-Арена», на постройку которого ушло целых 10 лет. Специалисты утверждают, что это самый высокий стадион в стране, рекорд и по весу металлоконструкций – они весят 32 тысячи тонн. В первый раз спортивный объект принял 10 тысяч человек, хотя его максимальная вместимость гораздо больше. Учтены и потребности людей с ограниченными возможностями: на стадионе есть пандусы, лифты и 500 мест для инвалидных колясок.

В субботу сотни тысяч человек по всей стране приняли участие в «Лыжне России» — самой массовой лыжной гонке в мире. Среди участников – профессиональные спортсмены и любители, люди всех возрастов и уровней подготовки. Специальные забеги были организованы для самых маленьких спортсменов: дистанции от 100 до 500 метров проходили лыжники возрастом от 3 до 6 лет.

Госдума России приняла в третьем чтении закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья для всех граждан страны. Изначально планировалось продлить ее всего на три года и только для некоторых категорий граждан. Но по инициативе «Единой России» документ был кардинально переделан, при этом законодатели учли обращения избирателей.

Сотрудники МВД России ликвидировали крупнейший синдикат, поставлявший наркотики в разные регионы страны. Годовой оборот организации составлял более двух миллиардов рублей в год, вес изъятых веществ исчисляется тоннами. Курьерами работали граждане Украины, которых к этому готовили по несколько месяцев. Только в Московской области ликвидировали три лаборатории, производительность которых составляет до 500 килограммов наркотика в неделю, а это примерно миллион доз.

Карелия

В Карелию приехала делегация президентского Совета по правам человека. За три дня правозащитники познакомились с ситуацией в крупнейших социальных и медицинских учреждениях Петрозаводска, встретились с руководством и студентами ПетрГУ, провели совещания по соблюдению избирательных и экологических прав граждан, проверили качество квартир, которые предоставляются переселенцам из аварийного жилья в Пряжинском районе, обсудили ситуацию в исправительных учреждениях региона.

Петрозаводчанам пришли странно большие счета за отопление и воду: январские цифры оказались в 1,5 раза больше декабрьских. В ТГК-1 пояснили, что с января начал действовать повышающий коэффициент для домов, не оборудованных общедомовыми счетчиками на воду или тепло. При этом в соответствии с федеральной нормой на этот коэффициент не распространяются льготы, а значит, счета вырастут и у тех, кто имеет право на скидку. Впрочем, избавиться от лишних трат довольно просто: достаточно установить общедомовые счетчики на тепло и воду.

Роспотребнадзор Карелии опубликовал статистику по заболеваемости туляремией – опасной инфекцией, которую переносят преимущественно грызун и насекомые. В 2016 году ей заразилось 25 человек, тогда как в 2015-ом таких было всего двое. Активные очаги туляремии обнаружили в Прионежском и Пряжинском районах, а также в Петрозаводске. Специалисты советуют регулярно проводить дератизацию и дезинсекцию, пользоваться репеллентами, следить, чтобы в хозпостройки не проникали грызуны.