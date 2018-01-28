Главное за неделю: президенты остаются

В мире

Как сообщает чешское новостное агентство CTK со ссылкой на статистическое управление страны, Милош Земан защитил свое право остаться президентом страны. После подсчета 95% голосов избирателей он заручился поддержкой 52%, передает РБК.

У соперника Земана во втором туре Иржи Драгоша — 47,8%. Он лишился математических шансов догнать своего конкурента. Драгош уже признал свое поражение. Явка во втором туре выборов составила 66%.

Милош Земан занимает жесткую позицию, выступая против притока в страну мигрантов из стран Азии и Африки. Кроме того, он критиковал политику санкций в отношении России и говорил о необходимости развивать отношения с Москвой и Пекином. Драгош в свою очередь считается прозападным политиком, который выступает за то, чтобы Чехия действовала совместно с другими государствами ЕС и более активно участвовала в НАТО.

В Финляндии объявили результаты предварительного голосования. По первым результатам выборов Саули Ниинистё («Национальная коалиция») лидирует с большим отрывом в 64,4%. Пекка Хаависто («Зелёные») набрал 11,2%, Лаура Хухтасаари («Истинные финны») — 6%, самовыдвиженец Пааво Вярюнен — 5,9%. Менее 5% голосов получили Матти Ванханен из партии «Центр» (4,5%), Туула Хаатайнен от СДП (3,5%), Мерья Кюллёнен из Союза левых сил (3,2%). Наименьшее количество граждан выбрало представителя Шведской народной партии Нила Турвальдса (1,2%).

Всего в предварительном голосовании, которое проходило с 17 по 20 января, приняли участие 1,5 млн граждан. Это почти 37% из всех, кто имеет право голоса. 28 января проходил первый этап выборов. Он завершился в 21:00 мск, сообщает «Фонтанка.fi»

Мощные паводки во Франции привели к тому, что улицы многих городов превратились в каналы, а из-за повышения уровня воды в Сене в некоторых районах Парижа можно перемещаться только на лодке, передает «Интерфакс»

Как сообщает Associated Press, пик наводнения во французской столице ожидается в конце воскресенья — понедельник. Из соображения предосторожности закрыты несколько парижских парков, железнодорожных остановок и нижний уровень Лувра. Несколько дорог перекрыты, эвакуирован персонал и пациенты нескольких больниц, закрыты несколько школ.

Примерно 1,5 тысячи человек в столичном регионе Франции должны были покинуть свои дома в связи с выходом из берегов реки Сены, заявил в воскресенье глава парижской полиции Мишель Дельпюэш, добавляет «РИА Новости»

В России

Минфин США ввел новые санкции в отношении граждан РФ и российских компаний. В список попало 21 физическое лицо. По компаниям Минфин США опубликовал два списка, в которых в общей сложности 21 организация, предает «Интерфакс»

Среди физических лиц, попавших под ограничения Минфина США, числятся заместитель министра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак, глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.

В числе компаний, попавших под санкции, ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ, входит в ОАО «Сургутнефтегаз»), Сургутнефтегазбанк (его основным акционером является «Сургутнефтегаз»), страховое общество «Сургутнефтегаз», еще ряд «дочек» этой компании, которая уже находится под секторальными ограничениями. В частности, «сбытовые» дочки — ООО «Калининграднефтепродукт», «Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», «Тверьнефтепродукт», а также ООО «Киришиавтосервис», ООО «Ленгипронефтехим».

Между тем Россия продолжит поставлять США ракетные двигатели РД-180, несмотря на новые санкции, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Мы ведём себя корректно по отношению к другим странам и выполняем те соглашения, о которых мы договорились. Я не думаю, что нам нужно прекращать поставки этих двигателей. Я думаю, что мы их продолжим», — сказал Патрушев журналистам в Петербурге в субботу.

Российский рынок труда теряет свою привлекательность для мигрантов из СНГ. Об этом говорится в соответствующем докладе Центра стратегических разработок (ЦСР), рассказывает «Лента.ру».

Легализованных иностранных работников, которые получили патенты и разрешения на работу, стало меньше почти на 50 процентов по сравнению с 2014 годом, отмечают аналитики. Так, сократилось число мигрантов из Молдавии и Украины — у выходцев из этих стран есть альтернатива в виде выезда на работу в западные государства («тем более с учетом введенного безвизового режима с Европой», поясняют авторы доклада, по-видимому, имея в виду нелегальную трудовую миграцию).

Наиболее привлекательные для иностранцев регионы — Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Краснодарский край. Приезжие заняты в строительстве (не менее 15 процентов занятых) и сфере услуг (ремонт, уборка, уход за детьми и престарелыми).

Пожилые россияне заметно больше заинтересовались скандальным танцем полуголых ульяновских курсантов, чем молодежь. Об этом говорится в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных в четверг, 25 января, рассказывает «Рамблер»

Смотрели или интересовались записью 63 процента респондентов в возрасте от 60 лет и старше. Еще 18 процентов «что-то слышали» об этом. В то же время среди россиян от 18 до 24 лет доля смотревших или интересовавшихся роликом оказалась менее половины (45 процентов).

Около 43 процентов участников опроса сочли выходку ульяновских курсантов безобидной шуткой, а 35 процентов — свидетельством падения нравов. 15 человек из каждой сотни респондентов затруднились ответить на вопрос о значении этого поступка. Только семь процентов усмотрели в ролике спланированный выпад против российской авиации.

Напомним, что ранее ульяновские курсанты получили 20 минут на Первом канале.

В Карелии

Районы Карелии могут связать авиасообщением. Посадочные площадки в Пудоже, Сортавале, Костомукше, Кеми и поселке Лоухи могут получить статус местных аэропортов. Для этого в 2018 году в федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» собираются внести изменения. Так, за счет средств центральной казны будут финансировать строительство аэровокзального комплекса аэропорта «Петрозаводск». Кроме того, будут рассматривать вопрос о создании федерального государственного бюджетного или казенного предприятия и перевода посадочных площадок в статус местных аэропортов в городах Пудож, Сортавала, Костомукша, Кемь и поселке Лоухи для развития региональных воздушных линий.

Поселок Вяртсиля могут вывести из пограничной зоны. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил подготовить проект до 15 февраля. — Туда можно включить проект строительства гостиницы, кафе, нестационарную придорожную торговлю, — сказал руководитель региона. — Проект нужно сделать таким образом, чтобы учесть и безопасность границы, и интересы бизнеса, и местных властей. Отметим, что проект как инициатива региональной власти должен пройти согласование на федеральном уровне, в том числе в ФСБ.

Глава Карелии наградил победителей гонок «По земле Сампо». В своем обращении со сцены Артур Парфенчиков в первую очередь выразил благодарность волонтерам и участникам соревнований: «Несмотря на сложные погодные условия, благодаря совместной слаженной работе, в том числе 150 волонтеров, нам удалось провести яркие соревнования. Это особенно символично в Год волонтера, объявленный в России. Важно, что у нас есть такая замечательная молодежь. Также большое спасибо всем участникам соревнований за отличные старты!»

В этом году в соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из России, Швеции, Финляндии, Беларуси, Мурманской, Московской и Ленинградской областей. Из Карелии в соревнованиях приняли участие спортсмены из Новой Вилги, Кудамы, Беломорска, Сопохи.