Женщину с ребенком вывели из горящего дома на востоке Карелии

Сегодня около 18:00 загорелся дом №27 на улице Ленина в Медгоре. Как «Республике» рассказали в МЧС Карелии, на пожаре никто не пострадал.

Спасатели вывели из горящего здания женщину с ребенком. Их здоровью ничто не угрожает.