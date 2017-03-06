Следком начал проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Карелии

Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Олонецком районе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что пожар произошел вечером 4 марта в одном из частных деревянных домов поселка Торосозеро. Во время тушения пожарные обнаружили тело 65-летнего хозяина постройки. Жена погибшего госпитализирована с ожогами.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем и нарушение правил безопасности при эксплуатации бытового электрооборудования. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.