Семь человек пострадали за два дня в ДТП на дорогах Карелии

26 и 27 января в ДТП на дорогах Карелии пострадали семь человек. Об этом сообщает республиканская ГИБДД.

Так, в субботу в Костомукше в 20:23 на улице Интернациональная-15, по предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Skoda. В ДТП травмирован 45-летний водитель чешской иномарки. По факту ДТП проводится проверка.

Еще одна авария в городе горняков произошла 26 января. В 15:35 в районе дома № 1 по улице Лувозерской столкнулись две машины. По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» допустил занос и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в Volkswagen Amarok. В результате ДТП травмы получил водитель «Лады». Ему назначено амбулаторное лечение. Его 56-летний пассажир госпитализирован. В немецкой иномарке травмы получили две пассажирки – женщины 59 лет и 51 года. Они госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

Также в минувшую пятницу в Медвежьегорском районе произошло две аварии. В 9:35 на 637-м километре автодороги «Кола», по предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Датсун Ондо» допустил занос — машина опрокинулась. Водитель получил травмы, пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение.

Также в 21:30 на 68-м километре автодороги Медвежьегорск – Великая Губа 50-летний водитель, по предварительным данным, управляя автомобилем УАЗ, допустил занос транспортного средства с последующим съездом в кювет. В результате ДТП травмы получила 39-летняя пассажирка автомобиля УАЗ, пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение.