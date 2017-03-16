ГИБДД ищет таксиста, подравшегося с пешеходом в Петрозаводске

ГИБДД Петрозаводска устанавливает личность водителя такси, участвовавшего в драке на перекрестке «Правды» — А. Невского. Как сообщает «ДТП Петрозаводска и Карелии», по факту случившегося возбуждено дело об административном правонарушении.

Сам инцидент произошел около пяти часов вечера во вторник, 14 марта, и попал в объектив камеры видеонаблюдения. На съемке видно, как автомобиль едва не сбил пешехода, после чего участники ДТП начали выяснять отношения.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии. Телефоны дежурной части ГИБДД: 715-900, 78-44-44, отделение розыска: 715-879.