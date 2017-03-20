Два пешехода пострадали в Петрозаводске в минувшую пятницу

17 марта в Петрозаводске случилось два ДТП с участием пешеходов. Обеих пострадавших пришлось госпитализировать, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Около 17:00 в районе дома № 4 по улице Антикайнена автомобиль Ford наехал на 30-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. От удара ее отбросило на ехавшую в попутном направлении KIA. В результате женщина получила травмы, ее доставили в больницу.

В 18:15 на Чапаева водитель за рулем BMW сбил 37-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому переходу. Пешеход получила травмы, ее также доставили в лечебное учреждение.