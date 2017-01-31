Два человека пострадали в столкновении фургона и легковушки в Карелии

Одного из пострадавших пришлось вырезать из кузова машины, МЧС опубликовало фото с места аварии.

Два человека пострадали в аварии, которая произошла сегодня утром в Костомукше, пишет портал «ДТП Петрозаводска и Карелии». Напомним, ДТП случилось около половины девятого, ранее МЧС сообщало об одном пострадавшем, которого пришлось вырезать из кузова.

По одной из версий, Daewoo Nexia и фургон Iveco ехали в противоположных направлениях по автодороге Костомукша — ГОК. В результате столкновения обе машины развернуло и выбросило с дороги. Транспортные средства получили серьезные механические повреждения. МЧС республики опубликовало фото с места аварии.

ДТП в Костомукше. Фото: ДТП Петрозаводска и Карелии
ДТП в Костомукше. Фото: ДТП Петрозаводска и Карелии
ДТП в Костомукше. Фото: ДТП Петрозаводска и Карелии
ДТП в Костомукше. Фото: ДТП Петрозаводска и Карелии
ДТП в Костомукше. Фото: ДТП Петрозаводска и Карелии
ДТП в Костомукше. Фото: ДТП Петрозаводска и Карелии
ДТП в Костомукше. Фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

 

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  • В.О.Дятел

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