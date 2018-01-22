Рецидивисты избили и ограбили однорукого инвалида в Пряжинском районе

В Пряжинском районе двое ранее судимых подозреваемых ночью ворвались в дом к пожилому инвалиду избили его и ограбили.

Как сообщает пресс-служба МВД Карелии, криминальная история разыгралась в одном из поселков Пряжинского района в ночь на субботу 20 января. Разбив окна, в дом к 81-летнему местному жителю ночью ворвались злоумышленники. Однорукий хозяин жилья схватил нож и попытался противостоять нападавшим.

Полицейские сообщают, что один из молодых людей уже похищал у пенсионера деньги.

Обороняясь, пенсионер ударил ножом в грудь одного из мужчин. Тот упал, а его спутник, не обращая внимания на крики пострадавшего приятеля, продолжил искать сбережения старика. Добычей нападавших стали все накопления, хранившиеся в доме – более 40 тысяч рублей.

Пострадавший рассказал полицейским, что похитители забрали даже мелочь, хотя он просил их оставить деньги на хлеб.

Следственно-оперативная группа обнаружила и задержала злоумышленников по горячим следам. В одном из домов поселка был найден 34-летний раненный подозреваемый, второй прятался в подвале, когда его обнаружили, он набросился на полицейских с ножом.

Как выяснили сотрудники полиции, оба гражданина познакомились, находясь под арестом. Освободившись из-под стражи, один из них предложил похитить деньги у односельчанина.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Получивший ранение подозреваемый находится на лечении, второй заключен под стражу. Материалы о вооруженном нападении на сотрудника полиции переданы в отдел Следкома Карелии.