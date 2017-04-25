Молодой человек пропал в Петрозаводске

Отделом полиции №2 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Александр Андреевич Костарев. 1989 года рождения. Молодой человек ушел из дома на улице Маршала Мерецкова 24 апреля и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы Александра Костарева: на вид — 27 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, темно-русые средней длины волосы, серые глаза с зеленым оттенком.

На пропавшем была серая шерстяная шапка, серо-зеленая куртка, черные джинсы. На ногах — черные кроссовки.

Информацию о местонахождении разыскиваемого полиция просит сообщать по телефонам в Петрозаводске: 8-911-421-19-54, 8-981-405-41-44, (8142)-739-240, или 02 (с мобильного 102).