ФСБ обнаружила ответственных за ложные звонки о бомбах

Сотрудники ФСБ России выяснили, кто стоит за ложными сообщениями о заложенных бомбах, волна которых прокатилась по стране в сентябре-октябре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора ведомства Александра Бортникова.

— Мы их установили. Правда, непросто это было сделать — это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые сейчас находятся за границей, — приводит издание его слова.

Злоумышленники, по словам Бортникова, использовали IP-технологию, поэтому установить их местонахождение затруднительно. Это признают не только российские спецслужбы, но и их партнеры, которые также работают над этим делом. Глава ведомства отметил, что у злоумышленников есть сообщники, которые сейчас находятся на территории России.

Звонки с ложными угрозами минирования поступили в 50 субъектах страны. Ни один из них не подтвердился, тем не менее, всех людей, находившихся в зоне риска, эвакуировали. Экономический ущерб, по словам Бортникова, оценивается более чем в 300 миллионов рублей.

Напомним, ложные звонки о заложенных бомбах стали поступать в разные городах России 10 сентября. Людей эвакуировали из административных зданий, торговых центров, кинотеатров, аэропортов и других объектов.

Злоумышленники добрались и до Карелии. 12 сентября во второй половине дня в Петрозаводске эвакуировали мэрию города, здание республиканского парламента, пять торговых центров, один банк, один жилой дом и аэропорт «Петрозаводск». По нашим сведениям, анонимные злоумышленники «заминировали» 17 объектов.