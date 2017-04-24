Двоих детей сняли со льда Онежского озера в Петрозаводске

В субботу, 22 апреля, около 11 часов дня на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что на льду Онежского озера напротив дома № 1 по улице Еремеева находятся двое детей. Об этом сегодня рассказали в МЧС Карелии.

На место выехало подразделение специализированной пожарно-спасательной части, вскоре спасатели вывели детей со льда. В медицинской помощи школьники не нуждались.

Сами дети рассказали спасателям, что решили прогуляться по льду и порыбачить. Тем не менее рыболовные снасти и ледобур они якобы забыли дома.

В региональном МЧС напоминают, что выход на лед на сегодняшний день запрещен во всех районах и городах Карелии.