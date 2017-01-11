Двоих детей разыскивает полиция Петрозаводска

Полиция Петрозаводска разыскивает двоих детей, пропавших на этой неделе, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Алексей Королев ушел из дома на улице Питкярантской 9 января, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 13 лет, рост около 140 см, среднего телосложения, волосы вьющиеся светло-русые средней длины, лицо бледное, глаза серые.

Был одет: шапка вязаная черного цвета «Adidas», куртка тканевая с капюшоном темно-серого цвета, джинсы голубого цвета, ботинки зимние черного цвета, рюкзак.

Александр Шарифов ушел из дома на улице Ровио 10 января, с тех пор семья ничего о нем не знает.

Приметы: на вид 17 лет, рост около 180 см, среднего телосложения, волосы вьющиеся светло-русые короткие, лицо бледное, глаза серо-зеленые.

Был одет: куртка-ветровка болоньевая темно-синего цвета с капюшоном, отороченным полоской меха; толстовка серого цвета с капюшоном и надписью на спине; футболка темного цвета; штаны болоньевые утепленные черного цвета; кроссовки черного цвета; сумка синего цвета тканевая под ноутбук.

Разыскиваемые могут находиться вместе в местах скопления молодежи на Кукковке. Также есть информация, что несовершеннолетние могут выехать в Медвежьегорск либо в Вологодскую область.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, просят сообщить об этом по телефонам: (88142) 739240, 89814054144 или 02.