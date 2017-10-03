Жители Карелии обокрали иностранца и пропили 6 тысяч евро

Полицейские Сортавальского района Карелии раскрыли кражу у иностранца. Как пишет пресс-служба регионального МВД, зарубежный гость приехал в районный центр отдохнуть. В городе он познакомился с двумя мужчинами. Во время застолья, которое, как мы выяснили, щедро спонсировал гражданин Финляндии, злоумышленники подсмотрели пин-код его пластиковой карты.

Потерпевший успел уехать из России, когда обнаружил пропажу карты. Со счета было снято около шести тысяч евро. Иностранец вернулся в Сортавалу и написал заявление в полицию.

Оперативники выяснили, что собутыльники все это время вели роскошный образ жизни – щедро одаривали знакомых, посещали рестораны и магазины. Один из них, 36-летний сортавалец, даже попытался переехать в Санкт-Петербург. Там его и задержали. Оба фигуранта, ранее имевшие проблемы с законом, установлены. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.