Житель Петрозаводска попался полицейским на автомобильных аферах

В полицию Сегежи обратился 28-летний местный житель и сообщил, что он стал жертвой обмана. Молодой человек рассказал – в декабре прошлого года он разместил объявление в интернете о продаже своей иномарки. С ним связался мужчина, они договорились о встрече. Автомобиль злоумышленнику понравился, но он захотел проверить транспортное средство на ходу и после этого обещал перевести деньги на карту.

Лжепокупатель предложил оформить договор купли-продажи одновременно с распиской и пообещал перевести на банковский счет 150 000 рублей за приобретенный автомобиль. Продавец согласился и передал ключи новому владельцу. Деньги за проданную машину на счет заявителя так и не поступили. На звонки злоумышленник не отвечал. Позже оказалось, что в расписке были указаны ложные сведения.

Стражи порядка выяснили, что с подобными заявлениями в полицию обращались еще двое граждан из Кондопоги и Костомукши. Они лишились автомобилей марок Nissan и УАЗ. Сотрудники полиции установили, что ко всем фактам мошенничества причастен ранее судимый 45-летний житель Петрозаводска.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию, где он дал признательные показания. В настоящее время фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.