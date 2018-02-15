Житель Карелии сядет на год за кражу садковой форели

Кондопожский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, похитившего рыбу из садков форелевого хозяйства. 46-летний местный житель получил наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении.

Суд установил, что в ночь на 26 октября прошлого года мужчина с двумя своими знакомыми совершил хищение форели из рыбоводческого хозяйства, которое расположено в акватории озера Кондозеро.

– В соответствии с заранее распределенными ролями между сообщниками, злоумышленник, надев водолазный костюм, вплавь добрался к садкам и ножом перерезал крепление одного из них таким образом, что большая часть садка опустилась под воду и форель начала из него свободно выходить в акваторию озера. В это время его приятели выплыли на резиновой лодке в озеро и на расстоянии около 300 метров от поврежденного садка поставили рыболовные сети, – сообщает прокуратура Карелии.

На следующее утро сообщники втроем подняли сети и извлекли из них не менее 50 килограммов форели радужной общей стоимостью 22,5 тысячи рублей, которую затем продали.

С учетом того, что еще свыше 6,5 тонн рыбы ушло из садка, потерпевший предприниматель оценил убытки от действий злоумышленников на сумму более трех миллионов рублей. Он планирует взыскать эти деньги в порядке гражданского судопроизводства.

Суд назначил подсудимому наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении, а также сохранил ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Приговор не вступил в законную силу.