Житель Карелии осужден за хранение пороха

50-летний житель Муезерского района получил год условно за незаконное хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщает прокуратура Карелии.

Установлено, что ранее судимый мужчина в мае 2015 года после смерти своего родственника присвоил себе порох общей массой более 760 граммов. Подсудимый перенес взрывчатку в свою квартиру и хранил до августа 2016 года. Лицензии на хранение вещества у него не было.

Порох у нарушителя изъяли сотрудники полиции. Суд с учетом рецидива преступлений назначил виновному наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно и штраф в 10 тысяч рублей.