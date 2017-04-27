Житель Карелии из-за мести поджег автомобиль и получил за это три года колонии

Кондопожский суд признал виновным 55-летнего местного жителя в умышленном поджоге и приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура Карелии на своем сайте.

Суд установил, что летом 2016 года неоднократно судимый житель Кондопоги всего через три месяца после условно-досрочного освобождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил отомстить своему знакомому за давний конфликт. С помощью промасленной ветоши злоумышленник поджег автомобиль ВАЗ-21150. От загоревшейся машины огонь перешел на расположенный рядом деревянный сарай.

Как позже выяснилось, сгоревший автомобиль не принадлежал обидчику злоумышленника.

Материальный ущерб потерпевшим составил почти 113 тысяч рублей. Суд обязал осужденного возместить его.