Восстановивший винтовку конца XIX века житель Карелии раскаялся в содеянном

Благодаря этому суд освободил фигуранта двух уголовных дел от ответственности.

Винтовка Мосина. ru.wikipedia.org

Винтовка Мосина. ru.wikipedia.org

Лоухский районный суд освободил от ответственности местного жителя, ставшего фигурантом двух уголовных дел. Как сообщили в Погрануправлении ФСБ по Карелии, мужчина обвинялся в незаконном приобретении (ч.1 ст. 222 УК) и изготовлении (ч. 1 ст. 223 УК) огнестрельного оружия.

Следствие установило, что подсудимый восстановил винтовку Мосина, использовавшуюся с конца XIX века, использовав для этого детали другого оружия. В результате винтовка оказалась пригодной к стрельбе.

Освободить от уголовной ответственности мужчину суд решил, учитывая его раскаяние и отсутствие криминального прошлого.

 

Криминал   /   ,
Наша война - Вставай на лыжи