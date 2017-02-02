Восстановивший винтовку конца XIX века житель Карелии раскаялся в содеянном

Лоухский районный суд освободил от ответственности местного жителя, ставшего фигурантом двух уголовных дел. Как сообщили в Погрануправлении ФСБ по Карелии, мужчина обвинялся в незаконном приобретении (ч.1 ст. 222 УК) и изготовлении (ч. 1 ст. 223 УК) огнестрельного оружия.

Следствие установило, что подсудимый восстановил винтовку Мосина, использовавшуюся с конца XIX века, использовав для этого детали другого оружия. В результате винтовка оказалась пригодной к стрельбе.

Освободить от уголовной ответственности мужчину суд решил, учитывая его раскаяние и отсутствие криминального прошлого.