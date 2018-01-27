Торговец топливом в Карелии уклонился от налогов на 7,3 миллиона рублей

Как пишет пресс-служба Следкома Карелии, в отношении предпринимателя, который торговал автомобильным топливом на АЗС, возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2013 года по 2015 год подозреваемый задекларировал свой доход в налоговой, занизив размеры полученной прибыли и таким образом уклонился от уплаты налогов на общую сумму не менее 7,3 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.