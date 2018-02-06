Суд Петрозаводска арестовал Сергея Никольского до 29 марта

Петрозаводский горсуд удовлетворил ходатайство об аресте предпринимателя Сергея Никольского и постановил заключить мужчину под стражу на месяц и 25 дней – до 29 марта включительно. В своем решении судья Мерков отметил, что следствие смогло убедительно доказать, что Никольский сможет скрыться от правосудия и оказать давление на свидетелей, сообщает корреспондент «Республики» из зала суда.

Напомним, Сергей Никольский был соучредителем строительной компании, которая с нарушениями построила дом для расселения аварийного фонда на улице Горького в Кондопоге. Впоследствии семь квартир на первом этаже признали непригодными для проживания. Ситуация стала предметом разбирательства с участием региональной власти. На место выезжал премьер-министр Карелии Александр Чепик.

Сегодня стало известно, что Следком Карелии возбудил уголовное дело по признакам мошенничества, совершенного в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанного преступления задержан один из учредителей строительной организации Сергей Никольский.

Следствие посчитало, что предпринимателя нужно заключить под стражу, поскольку он может скрыться от следственных органов и оказать давление на свидетелей, которые являются его близкими друзьями. В числе таковых в деле фигурируют нынешний заместитель министра строительства Карелии Дмитрий Горох и замруководителя управления капитального строительства Александр Терез. Они также были соучредителями компании, которая занималась строительством скандального здания.