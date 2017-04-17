СМИ: Василия Попова задержали в Испании «по запросу РФ»

В полиции Канарских островов рассказали, что Василий Попов задержан «по запросу РФ». Об этом сообщает ТАСС с уточнением, что другие подробности в полиции приводить не стали.

Напомним, карельского бизнесмена, объявленного в международный розыск, задержали во время отдыха в Испании 13 апреля. Его дальнейшую судьбу решит суд Мадрида.

Скрываясь от следствия по обвинению в мошенничестве, Попов получил политическое убежище в Финляндии, которая отказала России в его экстрадиции. В Карелии в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело, которое было приостановлено. Пока Попов находится за пределами России, к ответственности его привлечь не могут, однако бизнесмену уже заочно избрали меру пресечения — арест. Предпринимателя обвиняют в мошенничестве. Его возьмут под стражу на два месяца, как только он пересечет границу с Россией.