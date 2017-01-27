Начальник отдела УГАДН попросил суд не заключать его под стражу

В настоящее время городской суд рассматривает ходатайство об аресте начальника отдела карельского УГАДН Евгения Шелковникова. Чиновник попросил не заключать его под стражу, а отпустить под залог или посадить под домашний арест.

Минимальная сумма залога по предъявленной статье 500 тысяч рублей. Обвиняемый дал понять, что может собрать требуемую сумму.

На суде Шелковников отметил, что снимает вместе с супругой квартиру за 36 тысяч рублей. Его жена не работает. Прокурор уточнил, что супруга Шелковникова сдает квартиру в Санкт-Петербурге.

В настоящее время чиновник не освобожден от занимаемой должности.

Следствие инкриминирует Шелковникову взятку в 20 тысяч рублей — ходатайство об аресте основано на этой статье.

Ранее сообщалось, что руководителей УГАДН Карелии Дениса Краснопевцева и его коллегу Евгения Шелковникова обвиняют в коррупции. По версии следствия, в мае прошлого года подозреваемые получили от предпринимателя взятку в виде алкогольной продукции на сумму не менее 20 тысяч рублей за непривлечение организации-перевозчика к административной ответственности.