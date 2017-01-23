Серийного убийцу задержали в Йоэнсуу

Серийный убийца Пекка Сеппянен 21 января задержан в Йоэнсуу, сообщает fontanka.fi со ссылкой на полицию Финляндии. Ранее в СМИ появилась информация, что он может скрываться в Карелии.

По информации издания, пропавший после оглашения судебного приговора Сеппянен ехал в автомобиле, которым управлял посторонний человек. Задержание прошло мирно.

В полиции отмечают, что подавшегося в бега преступника удалось поймать благодаря сведениям граждан и отчасти на основе данных полицейского расследования.

Напомним, уездный суд Северной Карелии признал 50-летнего Пекку Сеппянена виновным в трёх непредумышленных убийствах и пяти покушениях на убийство, нарушении алкогольного законодательства, сутенерстве и нанесении телесных повреждений. С 2007 по 2014 год мужчина топил свои жертвы на озере у своей дачи.