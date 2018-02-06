Росгвардейцы задержали юношу, который делал «закладки» за гаражами

Дежурный наряд Росгвардии задержал 18-летнего жителя Петрозаводска 2 февраля. Молодого человека заметили в районе гаражей и складов. Он вел себя подозрительно, ходил от одного гаража к другому.

Когда росгвардейцы решили его задержать, юноша попытался убежать. Тем не менее его поймали. На место вызвали полицию, которая обследовала территорию и обнаружила «закладки» с наркотиками. У подозреваемого изъяли 25 граммов амфетамина и мефедрона.

Происшествие стало поводом для пяти уголовных дел по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», сообщили в пресс-службе Росгвардии.