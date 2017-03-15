Рецидивист пытался ограбить магазин, утащив 8 упаковок колбасы

Кондопожский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности.

В октябре прошлого года молодой человек зашел в магазин и спрятал под курткой две упаковки сервелата и шесть упаковок колбасы. Подозрительно раздувшаяся куртка вызвала вопросы у охранника, и тот попытался задержать злоумышленника, но он сумел вырваться из захвата, оттолкнул охранника и скрылся.

Унести с собой добычу у молодого человека не получилось. Все упаковки колбасы упали на пол, когда тот боролся с охранником магазина.

Личность грабителя была установлена сотрудниками полиции, и его задержали. Суд назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.