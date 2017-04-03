Пьяный мужчина трижды выстрелил в таксиста в Петрозаводске

В Петрозаводске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который три раза выстрелил в водителя такси. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росгвардии во время патрулирования улиц города получили информацию о том, что на улице Мичуринской произошла драка. На место происшествия прибыл экипаж группы задержания.

Правоохранители выяснили, что молодой человек в состоянии алкогольного опьянения отказался платить за услуги такси, набросился с кулаками на водителя, а затем произвел в него три выстрела из травматического пистолета.

Стражи правопорядка узнали приметы нападавшего, недалеко от места происшествия задержали его и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.