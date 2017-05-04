Петрозаводчанин обманом похитил у матери 110 тысяч рублей

Полиция Петрозаводска раскрыла случай мошенничества, жертвой которого стала 53-летняя горожанка. Подробности инцидента приводит пресс-служба МВД Карелии.

Женщина обратилась в полицию в середине апреля, когда с ее банковского счета пропали 110 тысяч рублей. Потерпевшая утверждала, что не проводила никаких операций и сообщений о транзакциях не получала.

Вскоре оперативники выяснили, что деньги со счета были переведены через интернет-банкинг на счет некой петрозаводчанки, причем операция проводилась от имени владелицы карты. Как выяснилось, в преступлении оказался замешан сын потерпевшей.

По версии следствия, 22-летний петрозаводчанин некоторое время назад подключил к банковской карте матери мобильное приложение. Воспользовавшись им, он перевел деньги на счет знакомой, которую, не посвящая в свои планы, попросил снять деньги и передать ему.

На момент задержания подозреваемый успел потратить всю сумму. Сейчас ранее судимый петрозаводчанин находится под подпиской о невыезде.