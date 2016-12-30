Нехватку мест в СИЗО прогнозируют в Карелии в следующем году

Карелия попала в список 22 регионов, в которых условия содержания под стражей не будут соответствовать санитарным нормам, то есть в республике не будет хватать мест в следственных изоляторах. Об этом говорится в утверждённой премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы до 2015 года». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, сообщает РИА Новости.

«На начало 2017 года дефицит мест в следственных изоляторах в субъектах Российской Федерации составит более 13,5 тысячи мест с учётом режимных корпусов, находящихся в аварийном состоянии», — говорится в документе.

В нем отмечается, что в 2015-2016 годах максимальная численность подозреваемых и обвиняемых в отдельные периоды превышала лимит наполнения СИЗО. В некоторых регионах превышение было до 56%. При этом условия содержания под стражей в 22 субъектах РФ с начала 2017 года не будут соответствовать законодательным нормам. Это такие регионы, как Карелия, Крым, Татарстан, Приморье и другие.

«К началу 2017 года условия содержания под стражей в СИЗО, расположенных в 22 субъектах РФ, не будут соответствовать законодательству РФ и международным стандартам, самым важным из которых является санитарная норма площади», — уточняется в документе.

Для приведения условий содержания к стандартам требуется строительство 10 новых СИЗО на 9,85 тысячи мест, 14 режимных корпусов на 3,237 мест, реконструкция четырёх корпусов на 425 мест.