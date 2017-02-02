Фигурантом уголовного дела стал житель Карелии за удар в глаз полицейского

44-летний пьяный житель Лахденпохьи вместе со своей нетрезвой спутницей после кафе решили зайти в подъезд. Чтобы погреться. Как сообщает прокуратура Карелии, в подъезде они громко кричали и имели неопрятный внешний вид.

Подошедший к нарушителям порядка участковый уполномоченный представился и попросил предъявить документы. В ответ они стали высказывать полицейскому претензии, сомневаясь в законности действий. После чего обвиняемый ударил правоохранителя рукой в глаз.

В отношении мужчины за применение насилия в отношении сотрудника полиции завели уголовное дело. Оно направлено для рассмотрения по существу в Лахденпохский районный суд.